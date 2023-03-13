Березень, 13 в 16:14

У Херсоні лунають вибухи.

Про це пишуть в Telegram-пабліках.

Офіційної інформації наразі немає.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що від самого ранку 13 березня у Херсоні було чутно вибухи. Повідомлялося, що ворожі прильоти були за містом у селі Степанівка, що на півночі від околиць Херсону.

Крім того, 11 березня РФ з артилерії обстріляла Херсон. Були влучання поблизу супермаркету, внаслідок чого загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 383-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.