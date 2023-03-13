Березень, 13 в 20:00

Російські окупанти скаржаться на слабкість російської армії та відсутність здобутків на фронті в Україні.

Про це свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

Під час цієї телефонної розмови цивільний з тимчасово окупованої території Луганської області, який називає себе “координатором”, розповідає співрозмовнику про ситуацію на полі бою.

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Він, зокрема, повідомив, що на фронті російським військам важко перемогти, бо не вистачає мобілізаційного ресурсу.

– Поки що чекаємо тут, сил не вистачає. Тут у Москві проблеми… Проблема тут тому, що на полі бою ми не можемо їх перемогти. Я в нас усіх вірю. Але я розумію, що у них мобілізаційний ресурс набагато більший, ніж у нас. У нас просто не вистачить людей, – заявив окупант.

Він додав, що заздалегідь знав, що “буде війна в Україні”.

– Ми знали, що буде війна в Україні. Народ готували, народ не хотів нічого змінювати, і зараз не хоче нічого змінювати, – розповів рашист.

Він поскаржився на відсутність успіхів путінських військ на фронті та розкритикував переговори між делегаціями України та РФ, які відбулися в Стамбулі наприкінці березня минулого року.

– Розумієш, всі наші успіхи на фронті якісь Абрамовичі (російський мільярдер Роман Абрамович – Ред.) одразу ж мінімізують. Ми вже були під Києвом, а потім відступили. А відступили, тому що ці п**араси в Туреччину поїхали та здали всі наші інтереси, – вважає окупант.

Він висловив думку, що потрібно піднімати гасла “за вітчизну”, щоб путінські солдати розуміли, за що саме воюють в Україні.

Крім того, окупант поскаржився, що справжня мета Заходу, зокрема США,– це “поділ та знищення РФ”.

Як відомо, за час повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 159 800 російських окупантів та тисячі одиниць військової техніки РФ.

Джерело: ГУР Міноборони України