ЄС підпише спільний план закупівлі боєприпасів для України наступного тижня – Bloomberg

Березень, 13 в 18:08

Європейський Союз підпише спільний план закупівель боєприпасів для України наступного тижня.

Як повідомляє Bloomberg, країни-члени зайшли у глухий кут у питанні про те, як забезпечити Київ 155-мм снарядами, які йому необхідні цього року.

За даними української влади, цьогоріч ЗСУ знадобиться 1 млн патронів. Естонія підрахувала, що така кількість снарядів обійдеться в €4 млрд.

Зараз дивляться

Україна використовує в середньому від 60 тис. до 210 тис. снарядів на місяць, але європейська оборонна промисловість має змогу виробляти лише 25 тис. снарядів у цей період часу. Тим часом Росія випускала від 20 тис. до 60 тис. снарядів на день.

Країни ЄС ще не повідомили, скільки грошей цьогоріч вони готові виділити на купівлю боєприпасів і як ці кошти будуть структуровані.

Деякі країни хотіли б бачити обов’язкове фінансування, пропорційне розміру економіки кожної держави, тоді як інші хочуть, щоб будь-які внески були добровільними.

Очікується, що це питання – разом з узгодженням кількості снарядів, які поставлятимуться, – вийде на перший план під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС наступного тижня, перед самітом лідерів у Брюсселі, де ця тема також стоятиме на порядку денному.