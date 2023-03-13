Березень, 13 в 17:26

Поліцейські затримали на території Куп’янського району (Харківська область) військовослужбовця РФ. Він переховувався з вересня минулого року, після звільнення цих територій від російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ Національної поліції Харківської області.

42-річного окупанта виявив і затримав наряд батальйону поліції особливого призначення під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий 13 березня.

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Під час перевірки виявилося, що він є жителем Московської області РФ, військовослужбовцем 27 мотострілецької бригади російської армії.

– Затриманий розповів, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району, – зазначили в поліції.

Для з’ясування всіх обставин перебування в Україні російського військовослужбовця доставили до місцевого відділу поліції.

Як відомо, українські військові звільнили місто Куп’янськ і селище Куп’янськ-Вузловий, яке є важливим залізничним вузлом, у вересні 2022 року.

Станом на кінець вересня під час потужного контрнаступу ЗСУ звільнили від російських окупантів понад 450 населених пунктів на території Харківщини.