Березень, 13 в 8:28

За добу ЗСУ ліквідували 710 окупантів та майже 30 одиниць важкої техніки – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 710 російських солдатів та 16 одиниць артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Також минулої доби наші військові збили щонайменше один ворожий дрон. Зараз дивляться Втрати РФ у війні на 13.03.2023: особового складу ‒ близько 159 800 (+710) осіб,

танків ‒ 3474 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од,

артилерійських систем – 2503 (+16) од,

РСЗВ – 493 од,

засобів ППО ‒ 259 од,

літаків – 304 од,

гелікоптерів – 289 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од,

крилатих ракет ‒ 907 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 251 (+9).

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