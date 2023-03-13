Березень, 13 в 6:34

Минулої доби російський ворог намагався просуватися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу наші воїни відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.

Зараз дивляться

У Генштабі наголошують, що країна-агресор продовжує застосовувати тактику терору – здійснює невибіркові обстріли населених пунктів, чим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

За минулу добу противник завдав трьох ракетних ударів, зокрема і по об’єкту цивільної інфраструктури Слов’янська Донецької області. Також ворог завдав вісім авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Рівень завдання ракетних ударів по всій території України залишається високим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 383-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.