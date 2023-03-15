Березень, 14 в 23:47

Ставка верховного головнокомандувача погодилась посилювати тиск на окупанта під Бахмутом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 14 березня.

Він повідомив, що мав честь вручити державну нагороду мамі українського захисника, героя України Олександра Мацієвського, якого окупанти розстріляли на відео за слова “Слава Україні”. Президент також передав відзнаку батьку та дружині героя України Тараса Бубанича та іншим українським добровольцям.

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Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відзначив 363 українських добровольці, 47 з яких – посмертно.

– Сотні тисяч наших людей після 24 лютого і ще з 2014 року стали українськими добровольцями та захищають Україну від російської агресії. Мільйони допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України і українців, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що міцність українських Сил оборони і безпеки – у міцності народу України.

– А сила українців і держави в цілому ґрунтується на тому, що українці стають воїнами у вирішальний час: не губляться, а бʼються, не шукають чужого, а роблять усе, щоб вибороти своє, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що Україна переможе у цій війні, і сьогодні вся держава робить усе для цього.

– Хочу окремо подякувати за ось цей шеврон – шеврон Да Вінчі, Героя України Дмитра Коцюбайла, який мені передала сьогодні пані Аліна Михайлова. Та за ще один шеврон від хлопців, який ось передали на церемонії. Це честь для мене. Дякую вам, – сказав він.

Президент розповів, що протягом дня мав також засідання Ставки, де доповідав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також керівники розвідки та командувачів напрямків.

– Основна увага – ОСУВ Хортиця і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально. Далі генерал Тарнавський доповідав щодо Таврії – це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. Генерал Москальов доповів щодо ситуації для ОСУВ Одеса. Генерал Наєв – щодо Півночі, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що на Ставці постійно опрацьовуються постачання боєприпасів та зброї.

– Незмінно працюємо і з партнерами, щоб посилювати тиск на Росію. Сьогодні в Києві з візитом була пані прем’єр-міністр Ісландії. Держави, яка допомагає політично й гуманітарно Україні, яка додає свій голос до глобальної коаліції захисників України та свободи, – повідомив він.

Володимир Зеленський каже, що сторони обговорили співпрацю на євроатлантичному та європейському напрямках, у міжнародних структурах, а одним з ключових питань стало покарання держави-терориста та всіх російських убивць.

– Готуємося до саміту глав держав і урядів країн Ради Європи, що відбудеться в столиці Ісландії та може мати вагоме значення для притягнення Росії до відповідальності за агресію, – додав він.

Президент розповів, що мав також зустріч з CEO корпорації Fox та співголовою News Corp – однієї з провідних медійних структур Сполучених Штатів Америки.

– Рік тому саме в цей день під обстріл російських військових у Київській області, у Горенці, потрапила група журналістів, що працювали для Fox. Тоді загинули Пʼєр Закржевський та Олександра Кувшинова, був важко поранений Бенджамін Холл. Загалом трохи більш ніж за рік були вбиті й поранені десятки медійників. Кожне життя ми цінуємо, кожного й кожну ми пам’ятаємо, – сказав він.

Володимир Зеленський запропонував вшанувати усіх, чиє життя чи здоров’я забрала війна.

Президент наголосив, що щодня наближається покарання для держави-терориста Росії та українська перемога.