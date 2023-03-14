Чуло все місто: у Мелітополі пролунав гучний вибух
У Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
– Щойно гучний тривалий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі, який чуло все місто. Уточнюємо інформацію, – написав він.
Зазначається, що вибух пролунав у самому центрі, в районі вулиці Героїв України.
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За попередніми даними, спалахнуло авто. Наразі подробиці з’ясовуються.
Нагадаємо, що 11 березня у Мелітополі також лунали гучні вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 384-ту добу.
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Фото: Іван Федоров