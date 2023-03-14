Березень, 14 в 17:43

У Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

– Щойно гучний тривалий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі, який чуло все місто. Уточнюємо інформацію, – написав він.

Зазначається, що вибух пролунав у самому центрі, в районі вулиці Героїв України.

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За попередніми даними, спалахнуло авто. Наразі подробиці з’ясовуються.

Нагадаємо, що 11 березня у Мелітополі також лунали гучні вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 384-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Іван Федоров