Нація добровольців – непереможна! Залужний привітав українців зі святом

Березень, 14 в 10:50

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав із Днем добровольця та зазначив, що сьогодні всі українці як ніколи згуртовані і борються за свою незалежність.

– Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає бути добровольцем. Насамперед, у героїчних боях на передовій. У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги. Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців – непереможна. З Днем українського добровольця! – написав він у Telegram.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 384-ту добу.

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