Намагається всидіти на двох стільцях. Чому Китай не підтримує Україну та чи наважиться поставляти до РФ зброю

Березень, 14 в 14:30

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна очікувала від Китаю активної позиції щодо війни. Проте той не засудив агресію РФ, не підтримав санкції проти Москви. А нині західні розвідки попереджають про готовність Пекіна постачати Москві ще й зброю.

Чи пристане Китай відкрито на бік агресора та чому не підтримує Україну – читайте далі у матеріалі.

Китай та Україна

– Китай продовжує казати, що потрібно поважати кордони один одного, треба домовлятися. Застосовувати ядерну зброю – взагалі не розглядаємо цей варіант. В принципі сама війна є явищем негативним і нам треба від неї відмовлятися. Тобто Китай нібито і підтримує Україну, але водночас не зупиняє Росію, – каже директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв.

Зазначається, що до повномасштабної війни в України з Китаєм були міцні економічні відносини, а Пекін був основним імпортером нашого зерна. Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін з 24 лютого 2022 року жодного разу не подзвонив президенту України Володимиру Зеленському. Майже 2 роки у Китаї немає українського посла.

Зараз дивляться

– Не все вирішується послом, але в цих умовах відсутність на такому рівні дипломатичного представництва у Пекіні, я вважаю, нам нічого доброго не приносить, а навпаки створює проблеми, – каже дипломат, посол України в США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий.

Китай підставив плече РФ

КНР вже підставила плече РФ, аби вистояти в умовах західних санкцій. Піднебесна охоче скуповує дешеву російську нафту і збільшує продаж у Москві електронних компонентів для виробництва військового обладнання. Міркує і про допомогу агресору зброєю.

– Росіяни знають, що у них недостатньо ресурсів продовжити війну з тією самою інтенсивністю ракетами і дронами. І тому вони звернулися до Китаю. У Китаю зараз дилема – полишити Росію, щоб вона зайшла у глухий кут і не могла продовжувати цю війну, чи спробувати допомогти, не лише купуючи нафту, – говорить експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, дипломат, радник міністра оборони (2020 рік) Олександр Хара.

Чи постачатиме Китай зброю РФ

На офіційному рівні Китай заявляє, що не поставлятиме до Росії зброю, адже пряма допомога агресору загрожує санкціями.

– Гарантувати, що Китай не буде це робити, адже є статут ООН, який Китай підтримує – цього недостатньо, щоб ми були впевнені, що він не піде на такий крок, – каже Чалий.

Крім того, він зазначив, що Китай вважає поразку Росії перемогою США.

Водночас експерти одностайні у думці, що Китай Росії не союзник, а відкрита підтримка агресора зіпсує і так напружені відносини із США та спровокує негативну реакцію Європи.