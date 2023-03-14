Нардепи можуть звернутися до Кабміну з проханням встановити мораторій на підвищення комуналки

Березень, 14 в 13:25

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до Кабміну із проханням встановити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення на період дії воєнного стану.

Відповідний проєкт постанови №9102 зареєстровано у Верховній Раді 13 березня.

У ньому також пропонується Кабміну вжити дієвих заходів реагування щодо запобігання збільшенню та накопиченню боргів населення за надані комунальні послуги перед державою.

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Автори проєкту постанови пропонують Кабміну “встановити ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги для побутових споживачів на період дії воєнного стану в Україні на рівні ціни/тарифу, який застосовувався у відносинах між постачальником і відповідними споживачами станом на 24 лютого 2022 року”.

Серед авторів проєкту постанови – народні депутати Дмитро Разумков (позафракційний), Роман Бабій (Слуга народу), Дмитро Шпенов (позафракційний).