Березень, 14 в 15:13

Переговори про членство України в Європейському Союзі мають розпочатися цього року.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа у Європарламенті у Страсбурзі.

За його словами, дуже показовим є те, що європейські країни не піддалися на російську пропаганду і підтримують Україну.

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Щодо України, то вона показала, що готова проводити будь-які реформи, щоб стати членом ЄС.

– Я мрію про той день, коли українці сидітимуть у цьому залі і прапор України розвіватиметься поряд надворі з іншими прапорами країн-членів ЄС, – сказав Гітанас Науседа.

За його словами, українці вже багато разів довели, що Україна належить до Європейського Союзу, і завдання ЄС допомогти їм досягти цієї цілі.

– Допомогти провести необхідні реформи, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Я вітаю заяву, яку ви, мадам президентка, зробили щодо переговорів про вступ – ми маємо націлитися на початок переговорів про вступ уже цього року, – Науседа звернувся до президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли.

Президент Литви також наполягає на тому, що Росію треба притягнути до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

– Я схвалюю резолюцію Європейського парламенту щодо створення спеціального трибуналу, – заявив Науседа.

Президент Литви також наполягає на продовженні економічного тиску на Росію. І цей тиск має бути болісним для РФ.