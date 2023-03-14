Березень, 14 в 16:55

Російське військове командування кидає величезні ресурси, щоб виконати наказ Кремля – захопити увесь Донбас до кінця березня.

Про це розповів військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в ефірі одного з українських телеканалів.

Він нагадав, що у військ РФ залишилося лише кілька тижнів для виконання наказу російського диктатора Володимира Путіна.

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– Російські війська – вагнерівці чи регулярні сили – зараз намагаються використати той час, який їм залишився, а це кілька тижнів, щоб виконати політичний наказ Путіна: окупувати Донеччину та Луганщину. Тому росіяни викидають такі величезні людські ресурси та живу силу в топку, – наголосив Самусь.

Експерт нагадав, що російські генерали не рахують життів своїх бійців. Головне для них – лише виконати наказ Кремля.

– Тому вони істеричними, оскаженілими атаками намагаються проломити українську оборону, оточити Бахмут і домогтися результату, – заявив Самусь.

Він додав, що демонстрацією такої жорстокої тактики ворога є також обстріли Краматорська, інших населених пунктів на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Сумщині.

Військовий експерт зазначив, що командування Збройних сил України чітко розуміє, яким чином окупанти намагатимуться виконати наказ Кремля із захоплення Донбасу. Крім того, командування бачить сильні сторони ЗСУ та слабкі місця ворога.

– І використовує всі ці можливості, щоб знищувати потужність противника, даючи можливість підготуватися ЗСУ до контрнаступу, – уточнив Самусь.

Ще в лютому українська розвідка повідомляла, що війська РФ хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до кінця березня 2023 року.

Найзапекліші бої зараз відбуваються в районі міста Бахмут, куди РФ кинула штурмові загони ПВК Вагнера та російських військовослужбовців. Під час жорстких боїв українські захисники завдають значних втрат ворогу та відбивають його спроби захопити місто.

14 березня під час чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача було вирішено продовжувати утримання та захист Бахмута.