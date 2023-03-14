Березень, 14 в 21:57

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вперше приділив увагу питанню про надання військової допомоги Україні.

Як пише Times of Israel з посиланням на канцелярію глави ізраїльського уряду, уперше з моменту вступу на посаду прем’єр-міністра Біньямін Нетаньягу провів обговорення політики Ізраїлю щодо допомоги Україні в умовах російського вторгнення і війни.

У заяві йдеться про те, що на зустрічі були присутні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, міністр закордонних справ Елі Коен, радник із національної безпеки Цахі Ханегбі, голова Моссаду Давид Барнеа, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві, глава МЗС Ронен Леві, військовий секретар Нетаньяху Аві Гіль та інші.

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Єврейські ЗМІ повідомляють, що обговорювали варіант надання військової допомоги.

Однак Times of Israel вказує, що жодних рішень ухвалено не було. Очікується, що обговорення з цього питання буде продовжено.

Попередній міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц раніше говорив, що його країна не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню. Водночас він не заперечував, що Єрусалим може допомогти із системою раннього попередження про удари, що наближаються, РФ, аналогічною тій, що використовується в єврейській державі.

Глава Пентагону Ллойд Остін раніше закликав колегу з Ізраїлю Йоава Галланта об’єднатися в протистоянні баченню світу президента РФ Володимира Путіна і допомогти Україні.