Російська журналістка Альбац приїхала в Україну, вона могла перетнути кордон за ізраїльським паспортом
Російська журналістка Євгенія Альбац, яка раніше непрямо висловлювала підтримку армії РФ у війні, прибула до України.
Про це свідчать дописи на її сторінці у Facebook.
Ще 7 березня Альбац повідомила, що прибула до Хмельницького “двома літаками, автівкою та потягом”. За її словами, у дорозі до України вона була 32 години.
Після того вона поїхала до Вінниці та у Київ, де відвідала Стіну пам’яті загиблим у російсько-українській війні на Михайлівській площі.
12 березня вона публікувала світлини з Одеси.
Як пише Детектор медіа з посиланням на джерела, Євгенія Альбац в’їхала за паспортом громадянки Ізраїлю.
Хто така Євгенія Альбац?
Євгенія Альбац — російська політична журналістка, політологиня, громадська діячка та письменниця.
Раніше в ефірі трансляції на каналі Живой гвоздь журналістка переймалася долею російських окупантів, які на війні проти України лишилися без достатнього екіпірування.
Окрім того, вона заявляла, що “лишається лояльною своєму прапору”.
У липні 2022 року Альбац визнали іноземним агентом у Росії. Пізніше вона оголосила, що переїжджає до США.
Джерела: Євгенія Альбац, Детектор медіа
Фото: Євгенія Альбац