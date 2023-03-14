Березень, 14 в 14:56

Російська журналістка Євгенія Альбац, яка раніше непрямо висловлювала підтримку армії РФ у війні, прибула до України.

Про це свідчать дописи на її сторінці у Facebook.

Ще 7 березня Альбац повідомила, що прибула до Хмельницького “двома літаками, автівкою та потягом”. За її словами, у дорозі до України вона була 32 години.

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Після того вона поїхала до Вінниці та у Київ, де відвідала Стіну пам’яті загиблим у російсько-українській війні на Михайлівській площі.

12 березня вона публікувала світлини з Одеси.

Як пише Детектор медіа з посиланням на джерела, Євгенія Альбац в’їхала за паспортом громадянки Ізраїлю.

Хто така Євгенія Альбац?

Євгенія Альбац — російська політична журналістка, політологиня, громадська діячка та письменниця.

Раніше в ефірі трансляції на каналі Живой гвоздь журналістка переймалася долею російських окупантів, які на війні проти України лишилися без достатнього екіпірування.

Окрім того, вона заявляла, що “лишається лояльною своєму прапору”.

У липні 2022 року Альбац визнали іноземним агентом у Росії. Пізніше вона оголосила, що переїжджає до США.

Джерела: Євгенія Альбац, Детектор медіа

Фото: Євгенія Альбац