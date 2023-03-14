Березень, 14 в 19:32

В Україні засудили організатора диверсійно-розвідувальної групи РФ, який планував фізичну ліквідацію міністра оборони Олексія Резнікова та керівника воєнної розвідки Кирила Буданова.

Про це поінформували в пресцентрі Служби безпеки України.

Зловмисник отримав 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Відповідний вирок ухвалив Печерський районний суд міста Києва.

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– За матеріалами СБУ, 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника Головного управління розвідки Міноборони України, – зазначили в СБУ.

Російський кілер, який планував вбивства Резнікова та Буданова, отримав 12 років в’язниці / 12 фотографий

Зловмисник є жителем тимчасово окупованого міста Луганськ. У складі терористичної організації “ЛНР” він раніше брав активну участь у боях на сході України проти українських військ.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну його завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ. Зловмисник отримав завдання організувати диверсійно-розвідувальну групу ГУР РФ та готувати фізичну ліквідацію Резнікова, Буданова, а також “відомого українського активіста”.

За вбивство кожного з них російські “куратори” обіцяли заплатити від $100 до $150 тисяч.

“Тестовим випробуванням” перед замахом на керівників оборонних відомств України мало стати вбивство одного з українських військових.

– За завданням координатора з Москви, він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими, – розповіли в СБУ.

Контррозвідники спецслужби та бійці спецпідрозділу Альфа затримали зловмисника упродовж багатоетапної спецоперації на території Волинської області у серпні 2022 року.

Під час обшуку у нього виявили докази злочинних дій, а також паспорт РФ.

Суд визнав зловмисника винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада (ст. 111);

готування до вчинення вбивства (ст. 14, ст. 27, ст. 115);

участь у непередбачених законом збройних формуваннях (ст. 260);

участь у терористичній організації (ст. 258-3).

Наразі СБУ працює над притягненням до відповідальності російських координаторів підривної діяльності проти України, які переховуються в РФ.