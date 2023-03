Українські прокурори створили масштабну схему з фотографіями та іменами російських посадовців та військових командирів, причетних до вчинення воєнних злочинів в Україні.

Цю схему змогли побачити журналісти британського видання The Guardian.

Прокурори зібрали сотні досьє, в яких фігурують як підозрювані понад 600 росіян. Багато з них – це високопоставлені політичні та військові чиновники, включно з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

На чолі схеми розміщено фото російського диктатора Володимира Путіна (у нацистській формі), нижче Шойгу та Герасимов, а далі ланцюжки йдуть до сотень військових РФ, які розміщені за підрозділами.

Українські прокурори використовують цю дошку для відстеження доказів воєнних злочинів Росії в Україні.

Він разом із прокурорами з інших регіонів працював над цією схемою від початку повномасштабного вторгнення РФ.

The 4-metre-wide board detailing the entire Russian military chain of command in Ukraine https://t.co/sUmQPsI01H

— The Guardian (@guardian) March 14, 2023