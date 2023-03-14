Березень, 14 в 15:34

Українські прокурори створили масштабну схему з фотографіями та іменами російських посадовців та військових командирів, причетних до вчинення воєнних злочинів в Україні.

Цю схему змогли побачити журналісти британського видання The Guardian.

Прокурори зібрали сотні досьє, в яких фігурують як підозрювані понад 600 росіян. Багато з них – це високопоставлені політичні та військові чиновники, включно з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

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Детальна схема з фото та прізвищами представників російського військового командування розміщена на дошці завширшки 4 метри та заввишки 1,5 метри.

На чолі схеми розміщено фото російського диктатора Володимира Путіна (у нацистській формі), нижче Шойгу та Герасимов, а далі ланцюжки йдуть до сотень військових РФ, які розміщені за підрозділами.

Українські прокурори використовують цю дошку для відстеження доказів воєнних злочинів Росії в Україні.

– Ми почали складати карту російських командирів і генералів минулого року. І продовжуємо оновлювати її тиждень за тижнем, – наголосив у коментарі журналістам керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Він разом із прокурорами з інших регіонів працював над цією схемою від початку повномасштабного вторгнення РФ.

The 4-metre-wide board detailing the entire Russian military chain of command in Ukraine https://t.co/sUmQPsI01H — The Guardian (@guardian) March 14, 2023

Окремі розділи публікації The Guardian присвячені деяким військовим командирам РФ, які фігурують у схемі. Серед них є генерал-полковник Михайло Мізинцев, якого ще називають “маріупольським різником”. Саме він відповідальний за жорстокі бомбардування міста Маріуполь (Донецька область), внаслідок яких загинули десятки тисяч людей.

Видання з посиланням на військових експертів пише, що Мізинцев застосував у Маріуполі тактику, яку використовував у Сирії під час бомбардувань Алеппо. Він спочатку відрізав українські війська від ліній постачання, а потім витискав українських захисників з позицій вулиця за вулицею. Паралельно рашисти здійснювали невибіркові бомбардування, не дозволяючи цивільним залишити місто.

На схемі також є російський генерал-полковник Олександр Журавльов, відповідальний за обстріли Харкова касетними боєприпасами, зокрема з реактивних систем залпового вогню Смерч. Залишки касетних бомб та фрагменти ракет Смерч виявили в районах міста, де не було військової інфраструктури. Журавльов також допомагав Мізинцеву під час бомбардувань Алеппо в 2016 році.

– За численними даними, Журавльов був єдиним високопоставленим російським офіцером, який міг підписати наказ про обстріл Харкова ракетами Смерч, – зазначає видання.

На схемі є й фото 51-річного полковника армії РФ Олега Тимошина, відповідального за ракетні удари по торговельному центру Амстор у Кременчуку та по багатоповерхівці в Дніпрі.

Окремо видання звернуло увагу на командира 64 окремої мотострілецької бригади РФ Азатбека Омурбекова, який командував російськими окупантами в Бучі (Київська область). Його підлеглі відповідальні за вбивства, зґвалтування та катування мирних жителів міста – серію звірств, за які Омурбекова називають “різником Бучі”.

Коли російські війська відступили з Київської області на початку квітня 2022 року, вони залишили за собою гігантське місце злочину. Лише в Бучі було вилучено близько 458 тіл мирних мешканців, похованих у десятках братських могил.

Відомо, що Омурбеков, як і інші старші офіцери, дислоковані в Україні, підпорядкувався генералу Олегу Салюкову – командувачу Сухопутними військами РФ.

Фото: Скриншот з відео The Guardian