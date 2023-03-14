Шторм на боці України: у морі один підводний човен РФ з чотирма Калібрами

Березень, 14 в 9:40

Станом на ранок 14 березня РФ утримує у Чорному морі на бойовому чергуванні дев’ять кораблів, зокрема один ракетоносій з чотирма Калібрами.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Наразі через посилення шторму надводні ракетоносії заведені в пункти базування, але ворог залишив на чергуванні підводний. Це означає, що щонайменше чотири ракети Калібр готові до застосування. Тобто загроза ракетного удару залишається, – наголосила вона.

Гуменюк нагадала, що точкові удари, зокрема з підводного човна, цілком імовірні, і вони дещо ускладнені для виявлення старту, тому в разі оголошення повітряної тривоги треба діяти оперативно.

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Вона додала, що через штормову погоду дев’ять кораблів ЧФ РФ маневрують поблизу пунктів базування, звідки ворог гіпотетично може запускати ракети, “але це надзвичайно небезпечно, оскільки там є інші об’єкти, які можуть здетонувати”.

– Хоча ми маємо справу з ворогом, який не дотримується норм та правил ведення війни, – зауважила Гуменюк.

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