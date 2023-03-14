У Києві та області застосовано стабілізаційні відключення: в яких районах не буде світла
У Києві та області частково застосовано стабілізаційні відключення.
Обмеження відповідно до стабілізаційних графіків запроваджено у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом’янського районів столиці. Також погодинні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.
– Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх жителів цих районів. Тому за командою Укренерго були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, – повідомляє ДТЕК.
Коли вимикатимуть світло у Києві можна подивитися за посиланням, а також в які години не буде електроенергії у Київській області – дивіться тут.
Нагадаємо, що вчора у столиці та Київській області були також застосовані стабілізаційні відключення світла.
Раніше повідомлялось, що через ракетну атаку РФ 9 березня у п’яти областях діють стабілізаційні та мережеві відключення світла.