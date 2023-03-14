Березень, 14 в 13:18

Командування Сухопутних військ ЗСУ розповіло про мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які захищають небо Київщини від російських дронів Shahed.

Такі групи чергують цілодобово і мають постійно перебувати у бойовій готовності, щоб якомога швидше дістатись визначеної позиції та взятися до виконання бойової роботи.

Екіпаж складається з кількох осіб, найчастіше: з водія, кулеметника або оператора ПЗРК (переносного зенітно-ракетного комплексу).

Зараз дивляться

Кулеметник Джокер здатен працювати зі своїм ДШК (станковим кулеметом) і вдень, і вночі. Кулемет калібру 12,7 мм з ефективною дальністю ураження повітряних цілей до 2,4 км слугує зброєю для знищення Shahed, розповідають у Сухопутних військах.

У ЗСУ розповіли, як працюють мобільні групи ППО, що захищають Київщину від Шахедів / 6 фотографий

Цей екіпаж вже має досвід приземлення ворожих безпілотників.

Крім того, мобільна вогнева група може безперервно передавати інформацію про повітряну ситуацію на підступах до столиці.

У Сухопутних військах наголошують, що окремі екіпажі не лише виконують власні бойові завдання, а й підсилюють загальну спроможність сил ППО вчасно виявляти та знищувати ворожі цілі.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Фото: Сухопутні війська ЗСУ