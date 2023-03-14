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Факти / Україна

У ЗСУ розповіли, як працюють мобільні групи ППО, що захищають Київщину від Шахедів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У ЗСУ розповіли, як працюють мобільні групи ППО, що захищають Київщину від Шахедів

Командування Сухопутних військ ЗСУ розповіло про мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які захищають небо Київщини від російських дронів Shahed.

Такі групи чергують цілодобово і мають постійно перебувати у бойовій готовності, щоб якомога швидше дістатись визначеної позиції та взятися до виконання бойової роботи.

Екіпаж складається з кількох осіб, найчастіше: з водія, кулеметника або оператора ПЗРК (переносного зенітно-ракетного комплексу).

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Кулеметник Джокер здатен працювати зі своїм ДШК (станковим кулеметом) і вдень, і вночі. Кулемет калібру 12,7 мм з ефективною дальністю ураження повітряних цілей до 2,4 км слугує зброєю для знищення Shahed, розповідають у Сухопутних військах.

У ЗСУ розповіли, як працюють мобільні групи ППО, що захищають Київщину від Шахедів / 6 фотографий

Цей екіпаж вже має досвід приземлення ворожих безпілотників.

Крім того, мобільна вогнева група може безперервно передавати інформацію про повітряну ситуацію на підступах до столиці.

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У Сухопутних військах наголошують, що окремі екіпажі не лише виконують власні бойові завдання, а й підсилюють загальну спроможність сил ППО вчасно виявляти та знищувати ворожі цілі.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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