Україна звинувачує двох снайперів РФ у ґвалтуванні чотирирічної дитини та її матері на Київщині – Reuters

Березень, 14 в 15:55

Україна звинувачує двох російських снайперів у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері.

Про це пише Reuters із посиланням на матеріали української прокуратури.

Видання пише, що обидва солдати-гвалтівники були снайперами, віком 32 і 28 років. Відомо, що ім’я молодшого – Євгеній Чорнокнижний. Чоловіки разом зі ще чотирма військовими РФ є фігурантами одного з наймасштабніших розслідувань сексуального насильства із часів повномасштабного вторгнення.

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Reuters пише, що цей епізод був частиною серії сексуальних злочинів, які російські військові 15 окремої мотострілецької бригади вчинили в чотирьох будинках Броварського району у березні 2022 року.

За даними, на які посилається видання, росіяни у стані алкогольного сп’яніння увірвалися на подвір’я будинку, де мешкала молода сім’я. Загарбники побили чоловіка металевим горщиком, а потім змусили стати на коліна. В цей час його дружина зазнавала групового зґвалтування. Потім насильство вчинили і щодо 4-річної дитини.

Після цього нападу двоє військових увійшли в сусідній будинок літньої пари. Там вони побили їх та зґвалтували 41-річну вагітну жінку і 17-річну дівчину, які перебували у будинку. В іншому місці, де мешкало кілька родин, солдати загнали всіх на кухню та зґвалтували групою 15-річну дівчину та її матір, йдеться у матеріалі.

Зазначено, що всі згадані жертви вижили, їм надається психологічна і медична допомога.

Раніше NYT повідомило, що Міжнародний кримінальний суд відкриє дві справи про злочини РФ проти України.