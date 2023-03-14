Зелений курс та відновлення за новими стандартами: Шмигаль про ключові завдання в енергетиці

Березень, 14 в 16:50

Ключовим завданням на енергетичному фронті є початок відновлення системи за новими стандартами, будівництво нових об’єктів та посилення вже наявних.

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Ключове завдання зараз – це почати відновлення енергетики за новими стандартами, будемо будувати нові об’єкти та посилювати вже наявні. Підготовка до опалювального сезону 2023-2024 років починається вже зараз, будемо збільшувати пропускну спроможність для імпорту-експорту з країнами ЄС, – зазначив він.

Крім того, прем’єр додав, що планується запровадження в Україні Європейського зеленого курсу, особлива увага приділятиметься зеленій енергетиці. Також на меті затвердження Кабміном довгострокової стратегії розвитку водневої енергетики.

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Фото: Денис Шмигаль