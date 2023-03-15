Березень, 15 в 1:28

Американський безпілотник MQ-9 Reaper був оточений російськими літаками Су-27, після чого авіація РФ почала зливати на дрон США паливо.

Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на свого високопоставленого військового представника.

За словами джерела, рано вранці 14 березня MQ-9 Reaper вилетів із військової бази в Румунії для виконання планової місії, тривалість якої, як правило, становить 9-10 годин.

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Як пише NYT, безпілотник не мав на собі озброєнь, хоча це передбачено конструкцією дроном Reaper.

Джерело газети каже, що БпЛА вів спостереження приблизно за 75 миль на південний захід від Криму. MQ-9 Reaper має складні камери та інші датчики, що дає змогу безпілотнику “зазирнути до Криму” і з міжнародного простору.

До моменту перехоплення російськими винищувачами безпілотник США перебував на висоті близько 7,6 км (25 тис. футів). Росіяни неодноразово проносилися навколо Reaper і зливали на нього паливо, імовірно, намагаючись зіпсувати камери і пошкодити інші датчики.

– Цей епізод приголомшив американських військових чиновників, які спостерігали за тим, як безпілотник передає відеосигнал в оперативний центр на авіабазі Рамштайн у Німеччині, – пише NYT.

Високопоставлені американські чиновники вже кілька місяців турбуються, що будь-який інцидент над Чорним морем, включно з непорозумінням, може призвести до конфронтації між США і Росією, зазначає NYT.

Інформація про те, що вранці 14 березня над Чорним морем американський безпілотник Reaper зіткнувся з винищувачами РФ, викликали побоювання про можливу подальшу ескалацію між країнами.

Увечері того ж дня в Пентагоні підтвердили, що в падінні американського безпілотника MQ-9 Reaper винен російський винищувач.