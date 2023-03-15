Чому в Україні почастішали повітряні тривоги: відповідь експерта
Останнім часом в Україні частіше лунають сигнали повітряної тривоги. За словами військового експерта Олександра Мусієнка, на це є три причини.
Про це він розповів в етері телемарафону.
Першою причиною, на думку експерта, є психологічний фактор. Росіяни думають, що постійними тривогами тримають українців в напруженні та порушують їхній звичний спосіб життя.
Друге – це спроби РФ вести розвідку з метою виявлення радарів, які використовуються українськими засобами ППО.
І третім фактором збільшення кількості тривог, як відмічає Мусієнко, є необхідність показувати Кремлю хорошу статистику завданих Україні збитків.
– Ось ці злети МіГів та іншої авіації використовуються для статистики російського командування, яке потім звітує перед російським диктатором Володимиром Путіним і перед Кремлем. Вони ж не кажуть, що літак злетів, вони кажуть, що випустили ракету. Вони випустили фальш-ціль – імпульс за допомогою засобів радіоелектронної боротьби – і це подали як руйнування Україні, – додає експерт.
Водночас, за словами аналітика, небезпека ракетних ударів РФ все ж існує.
Остання масована ракетна атака РФ на Україну сталася 9 березня. Тоді ворог випустив 81 ракету різного базування та 8 ударних безпілотників Shahed-136/131.
За даними української розвідки, Росія протягом місяця збирала запас ракет для цього удару, оскільки відчуває дефіцит ракетного озброєння. Зокрема, у РФ залишилося близько 7% крилатих ракет Калібр.
Джерело: телемарафон