Другий саміт Кримської платформи планують провести восени в Празі – Стефанчук
Другий парламентський саміт міжнародної Кримської платформи планують провести восени у столиці Чехії – Празі.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук за підсумками розмови з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою.
– Я дякую Чеській Республіці за готовність прийняти та долучитися до організації важливого заходу. Переконаний, що він наблизить нас до спільної мети – деокупації Криму та всіх тимчасово окупованих територій, – зазначив Стефанчук.
Також сторони обговорили низку питань, зокрема євроінтеграційний та євроатлантичний курс України.
Стефанчук подякував Чехії за вже надану військово-технічну допомогу та наголосив на важливості посилення оборонної спроможності нашої держави.
– Зазначив, що Україна прагне якнайшвидше почати передвступні переговори з ЄС. Подякував також за тверду підтримку Чехією руху України до членства в НАТО. Сподіваюсь, що на саміті у Вільнюсі, у липні 2023-го року, союзники ухвалять рішення про запрошення України приєднатися до блоку, – написав він.
Фото: Руслан Стефанчук