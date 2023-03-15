Другий саміт Кримської платформи планують провести восени в Празі – Стефанчук

– Зазначив, що Україна прагне якнайшвидше почати передвступні переговори з ЄС. Подякував також за тверду підтримку Чехією руху України до членства в НАТО. Сподіваюсь, що на саміті у Вільнюсі, у липні 2023-го року, союзники ухвалять рішення про запрошення України приєднатися до блоку, – написав він.