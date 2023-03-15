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Факти / Україна

Другий саміт Кримської платформи планують провести восени в Празі – Стефанчук

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Другий саміт Кримської платформи планують провести восени в Празі – Стефанчук

Другий парламентський саміт міжнародної Кримської платформи планують провести восени у столиці Чехії – Празі.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук за підсумками розмови з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою.

– Я дякую Чеській Республіці за готовність прийняти та долучитися до організації важливого заходу. Переконаний, що він наблизить нас до спільної мети – деокупації Криму та всіх тимчасово окупованих територій, – зазначив Стефанчук.

Також сторони обговорили низку питань, зокрема євроінтеграційний та євроатлантичний курс України.

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Стефанчук подякував Чехії за вже надану військово-технічну допомогу та наголосив на важливості посилення оборонної спроможності нашої держави.

– Зазначив, що Україна прагне якнайшвидше почати передвступні переговори з ЄС. Подякував також за тверду підтримку Чехією руху України до членства в НАТО. Сподіваюсь, що на саміті у Вільнюсі, у липні 2023-го року, союзники ухвалять рішення про запрошення України приєднатися до блоку, – написав він.

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Фото: Руслан Стефанчук

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