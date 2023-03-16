Березень, 15 в 23:30

15 березня російські війська обстріляли місто Марганець Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів є постраждалі та загиблі – всі з мирного населення.

Про це повідомила Марганецька міська рада.

Внаслідок обстрілів п’ятеро людей поранено, дві мирні мешканки – загинули.

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– Пошкоджені багатоповерхові будинки, приватні житлові будинки, господарчі споруди. Також в одному з будинків зайнялася пожежа, – йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу.

– Перебиті лінії електромережі та газогони. Дані ще уточнюються. В одному з дворів снаряд влучив у дитячий майданчик, – йдеться у повідомленні.

Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що двох загиблих вдалось ідентифікувати – це жінки 62 та 57 років.

– Попередньо, ще чотири жінки та один чоловік – постраждали. Пошкоджені 7 багатоповерхових та 4 приватні будинки, господарська споруда, — написав він.

Згодом глава ОВА додав, що чоловіка та трьох жінок ушпиталили. Їхній стан лікарі розцінюють як стан середньої тяжкості. П’ята мешканка міста лікуватиметься амбулаторно.

– Пошкоджені 13 багатоповерхових та 9 приватних будинки. Один з них загорівся – рятувальники пожежу вже приборкали. Побиті магазин, заклад культури та гуртожиток. Понівечені й 5 господарських споруд та авто, — повідомив Лисак.

Напередодні окупаційні сили РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Фото: Сергій Лисак