Березень, 15 в 20:26

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив зі своїм французьким колегою ситуацію на передовій та наголосив, що ситуація з боку ЗСУ контрольована.

Про це 15 березня український головком повідомив у своєму Telegram каналі.

– Провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Розповів про стан справ на передовій: атаки противника не припиняються по всьому фронту. Наші захисники героїчно чинять опір окупантам – ситуація контрольована, незважаючи на складність, – написав він.

За його словами, сторони також обговорили питання щодо посилення ППО України та підготовки українських військових.

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– Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати діалог і надалі, – написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Бюркару, уряду і всьому народу Французької Республіки, та додав, що “відчуває підтримку”.

Напередодні президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання Бахмуту.