Березень, 15 в 22:56

Після десятого засідання Рамштайну є рішення, які дозволяють Україні захистити небо та посилити українське військо.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 15 березня.

Він повідомив, що сьогодні був плідний міжнародний день для нашої держави, для нашого захисту.

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– Відбулося чергове засідання у форматі Рамштайн, уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – усе це обговорювалось. Є рішення. Дякую Сполученим Штатам, які координують Рамштайн, та всім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати, – сказав він.

Президент наголосив, що особливо зараз це важливо, коли відчувається, що “російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися”.

– Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виняток, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні потрібно постійно посилювати тиск за терор, тиск в обороні України та санкціях проти Росії, а також у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску.

– Що більше тиску буде, то швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку. Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі. Крок за кроком. Безупинно, – сказав він.

Український лідер окремо подякував Данії за новий оборонний пакет для України, а також за рішення про спеціальний фонд допомоги нашій державі обсягом 7 млрд данських крон, що відповідає $1 млрд.

– Я дякую уряду й парламенту Данії, усьому данському суспільству. Саме такі рішення гарантують, що можна пришвидшити повернення миру Україні й стабільності всій Європі, – сказав президент.

Володимир Зеленський прокоментував і рішення в Лондоні щодо кремлівського хабара Януковичу ще у 2013 році.

– Коли російські гроші та брудні схеми з тодішніми політиками в Україні використовувались фактично як частина агресії проти нашої держави. Агресії, що почалася вже тоді – політично, економічно, а згодом і спецслужбами, військовою силою, – сказав він.

Президент наголосив, що саме в такому контексті й варто розглядати справу про 3 млрд євробондів.

– Звернувся до учасників і учасниць потужної британської конференції Спілки редакторів. Це зібрання провідних медійників Сполученого Королівства, сильних журналістів, сильних редакторів. Людей, які фактично присвятили своє життя свободі – свободі слова. Закликав їх іще активніше поширювати правду про російську агресію, про наших людей, яким Росія ламає життя, про наш захист, який повертає українцям та всім європейцям свободу й безпеку, – наголосив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні журналісти та вільні медіа України та світу, за час цієї війни зробили дуже багато, щоб російський терор і пропаганда програвали.

– І я хочу підкреслити: зробили це просто тим, що поширювали інформацію про те, що відбувається тут і зараз в Україні, у Європі, у світі. Просто поширювали правду. Це треба робити й надалі. Кремль ніколи не переможе правду. Як і Україну, – сказав він.

Український президент також мав зустріч з представниками американського журналу The Atlantic, який, за словами Зеленського, є одним зі “знаних глобальних медійних брендів”.

– Вийшла дуже змістовна розмова. Зокрема, про те, як ми використовуємо сучасні технології, щоб посилити наших воїнів, наші інституції. Про нашу армію дронів, яка ставатиме тільки більшою й потужнішою. Про наших айтівців, які допомагають берегти Україну. Про загрози, створені Росією в кібер- та інформаційному просторі, – сказав він.

Зеленський наголосив, що світ має знати, що держава-терорист прагне принести знищення не лише Україні, а й всім народам, які хочуть бути вільними.

Президент додав, що постійно перебуває на звʼязку з українськими військовими та командувачами.

– Усе, що ми робимо, усе, що робить держава, підпорядковане одному завданню – дати кожному нашому воїну більше можливостей битися, дати кожному нашому місту більше безпеки, – сказав він.

Президент також відзначив українських бійців, які дають результат на критично важливих ділянках передової: Бахмут, Донеччина загалом, а також південь і Харківщина.

– Про жоден із напрямків оборони держави не забуваємо, – сказав він.

Зеленський відзначив 54-та й 92-га окремі механізовані бригади, які боронять Бахмут, а також 3-тю бригаду оперативного призначення Нацгвардії та прикордонників, які бʼються за Бахмут.

Окремо президент відзначив 15-й окремий полк і 1-шу президентську бригаду оперативного призначення Національної гвардії, які боронять Донеччину.

Також він сказав і про 406-та окрему артилерійську бригаду та 131-й окремий розвідбат, які обороняють Херсонщину.