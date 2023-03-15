Знищує здалеку: основні характеристики американського безпілотника MQ-9 Reaper
Над Чорним морем 14 березня 2023 року безпілотник MQ-9 Reaper (Жнець) був пошкоджений російським винищувачем Су-27, коли знаходився на міжнародній території.
Через пошкодження командування США довелось втопити свій безпілотник.
Крім того, Сполучені Штати та Україна ведуть переговори про закупівлю Києвом важких ударних безпілотників американського виробництва MQ-9 Reaper.
Про це у квітні 2022 року повідомило видання Forbes з посиланням на свої джерела.
Минулого тижня у Вашингтоні відбулася зустріч офіційних представників України з каліфорнійським виробником General Atomics.
І хоч остаточне рішення за урядом США, який має схвалити будь-який такий продаж, ймовірно, зазначає видання, що переговори з General Atomics відбулися завдяки “зеленому світлу” від Білого дому.
Представник компанії Марк Брінклі заявив, що при схваленні американського політичного керівництва такої угоди БПЛА можуть опинитися в руках українських військових протягом лічених днів.
Розробник не уточнював модель БПЛА, яка зацікавила Україну, але, за даними Forbes, мова, ймовірно, про безпілотники MQ-9 Reaper.
Що відомо про американський безпілотник, які його характеристики, переваги і де він застосовувався – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Загальні відомості
Безпілотник Reaper є багатоцільовим розвідувальним апаратом, який працює у складі Збройних Сил США.
Жнець застосовувався у всіх операціях США – в Афганістані, Іраку, Сирії.
БПЛА також застосовується для патрулювання та охорони кордонів країни з Канадою та Мексикою.
MQ-9 Reaper відносять до безпілотників важкого класу, здатного вражати цілі на відстані більш ніж 10 км від свого місцезнаходження.
Перший Reaper був поставлений ВПС США у березні 2007 року, а вже у жовтні апарати цього типу виконували бойові завдання в Афганістані. У серпні 2008 року ВПС США завершили переозброєння безпілотними літальними апаратами Reaper першої бойової авіачастини – 174-го винищувального авіакрила Національної гвардії.
Переваги MQ-9 Reaper
Основними перевагами БПЛА перед літаками є менша вартість закупівлі та експлуатації, а також більша тривалість польоту, безпеки операторів та можливості їхньої позмінної роботи при тривалих польотах.
Також до переваг можна віднести:
- Підвищена система шифрування радіосигналів.
- Система наведення апарату на ціль AN/AAS-52 з камерами в інфрачервоному та звичайному діапазоні.
- MQ 9 Reaper має лазерний далекомір – покажчик.
- Радар з фазованими ґратами, необхідний для наведення та коригування польоту авіабомб та датчик руху та супроводу мети.
Характеристики
- Повітряна стеля: 15 км
- Робота в автономному режимі: 16-28 год
- Дальність: 5920 км
- Місткість палива: 1,3 тис. кг
- Довжина: 11 метрів
- Вантажопідйомність: 1,7 тис. кг
- Вага: 2223 кг (порожній); 4760 кг (максимальний)
- Розмах крила: 20 м
- Максимальна швидкість: 400 км/год
- Крейсерська швидкість: 160 км/год
- Двигун: Honeywell TP331-10 турбогвинтовий, 670 кВт
Озброєння
Безпілотник озброєний чотирма (за іншими даними 10) ракетами “повітря – земля” AGM-114 Hellfire
Має дві бомби лазерного наведення GBU-12 Paveway II
Вартість
Вартість одиниці становить приблизно 8 мільйонів доларів США залежно від конфігурації.