Березень, 15 в 0:14

Над Чорним морем 14 березня 2023 року безпілотник MQ-9 Reaper (Жнець) був пошкоджений російським винищувачем Су-27, коли знаходився на міжнародній території.

Через пошкодження командування США довелось втопити свій безпілотник.

Крім того, Сполучені Штати та Україна ведуть переговори про закупівлю Києвом важких ударних безпілотників американського виробництва MQ-9 Reaper.

Зараз дивляться

Про це у квітні 2022 року повідомило видання Forbes з посиланням на свої джерела.

Минулого тижня у Вашингтоні відбулася зустріч офіційних представників України з каліфорнійським виробником General Atomics.

І хоч остаточне рішення за урядом США, який має схвалити будь-який такий продаж, ймовірно, зазначає видання, що переговори з General Atomics відбулися завдяки “зеленому світлу” від Білого дому.

Представник компанії Марк Брінклі заявив, що при схваленні американського політичного керівництва такої угоди БПЛА можуть опинитися в руках українських військових протягом лічених днів.

Розробник не уточнював модель БПЛА, яка зацікавила Україну, але, за даними Forbes, мова, ймовірно, про безпілотники MQ-9 Reaper.

Що відомо про американський безпілотник, які його характеристики, переваги і де він застосовувався – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Загальні відомості

Безпілотник Reaper є багатоцільовим розвідувальним апаратом, який працює у складі Збройних Сил США.

Жнець застосовувався у всіх операціях США – в Афганістані, Іраку, Сирії.

БПЛА також застосовується для патрулювання та охорони кордонів країни з Канадою та Мексикою.

MQ-9 Reaper відносять до безпілотників важкого класу, здатного вражати цілі на відстані більш ніж 10 км від свого місцезнаходження.

Перший Reaper був поставлений ВПС США у березні 2007 року, а вже у жовтні апарати цього типу виконували бойові завдання в Афганістані. У серпні 2008 року ВПС США завершили переозброєння безпілотними літальними апаратами Reaper першої бойової авіачастини – 174-го винищувального авіакрила Національної гвардії.

Переваги MQ-9 Reaper

Основними перевагами БПЛА перед літаками є менша вартість закупівлі та експлуатації, а також більша тривалість польоту, безпеки операторів та можливості їхньої позмінної роботи при тривалих польотах.

Також до переваг можна віднести:

Підвищена система шифрування радіосигналів.

Система наведення апарату на ціль AN/AAS-52 з камерами в інфрачервоному та звичайному діапазоні.

MQ 9 Reaper має лазерний далекомір – покажчик.

Радар з фазованими ґратами, необхідний для наведення та коригування польоту авіабомб та датчик руху та супроводу мети.

Характеристики

Повітряна стеля: 15 км

Робота в автономному режимі: 16-28 год

Дальність: 5920 км

Місткість палива: 1,3 тис. кг

Довжина: 11 метрів

Вантажопідйомність: 1,7 тис. кг

Вага: 2223 кг (порожній); 4760 кг (максимальний)

Розмах крила: 20 м

Максимальна швидкість: 400 км/год

Крейсерська швидкість: 160 км/год

Двигун: Honeywell TP331-10 турбогвинтовий, 670 кВт

Озброєння

Безпілотник озброєний чотирма (за іншими даними 10) ракетами “повітря – земля” AGM-114 Hellfire

Має дві бомби лазерного наведення GBU-12 Paveway II

Вартість

Вартість одиниці становить приблизно 8 мільйонів доларів США залежно від конфігурації.

Джерела: Military, Forbes