У “сітку смерті” потрапляють 80% окупантів: Генштаб про успіхи артилеристів ЗСУ

Березень, 16 в 12:19

ЗСУ створили “сітку смерті” для російських окупантів завдяки застосуванню усіх засобів ракетно-артилерійського ураження, заявив т. в. о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу полковник Сергій Баранов під час брифінгу в Military Media Center.

– Йдеться про те, що ми навчилися комплексним вогнем усіх засобів ракетно-артилерійського ураження забезпечувати успішний наступ піхоти. За статистикою, до 80% втрат росіян у бойовій техніці й живій силі – це наша робота, – пояснив він.

За його словами, завдяки високоточним ракетно-артилерійським системам від західних партнерів вдалося скомбінували і створили далекобійний “вогневий кулак”, який б’є настільки потужно, що російські загарбники вже не можуть вести дієву контрбатарейну боротьбу.

Баранов зауважив, що зараз вони не чекають відкриття вогню російської артилерії, а діють на випередження.

Зараз дивляться

– Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об’єкти інфраструктури. Нашу “далекобійку” ворог не дістає, а ми їх – так, – додав військовий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 386-ту добу.

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Джерело: Military Media Center