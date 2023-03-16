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Факти / Україна

Мінус 1040 окупантів і один літак: втрати РФ у війні за минулу добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 162 560 своїх військових, з них 1040 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 16.03.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3504 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6810 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2539 (+11) од,
  • РСЗВ – 503 (+1) од,
  • засобів ППО  ‒ 265 (+3) од,
  • літаків – 305 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13),
  • крилатих ракет ‒ 907 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 257 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 386-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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