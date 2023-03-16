Мінус 1040 окупантів і один літак: втрати РФ у війні за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 162 560 своїх військових, з них 1040 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 16.03.23:
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- танків ‒ 3504 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6810 (+11) од,
- артилерійських систем – 2539 (+11) од,
- РСЗВ – 503 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 265 (+3) од,
- літаків – 305 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13),
- крилатих ракет ‒ 907 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 257 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 386-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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