Мінус 1040 окупантів і один літак: втрати РФ у війні за минулу добу

Березень, 16 в 9:13

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 162 560 своїх військових, з них 1040 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 16.03.23:

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танків ‒ 3504 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 6810 (+11) од,

артилерійських систем – 2539 (+11) од,

РСЗВ – 503 (+1) од,

засобів ППО ‒ 265 (+3) од,

літаків – 305 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13),

крилатих ракет ‒ 907 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17) од,

спеціальної техніки ‒ 257 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 386-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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