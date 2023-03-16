Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Перевозив 10 тис. літрів палива. На Київщині на одній з АЗС загорівся бензовоз

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Перевозив 10 тис. літрів палива. На Київщині на одній з АЗС загорівся бензовоз

На одній із заправок Бориспільщини загорівся бензовоз, поліція з’ясовує обставини події.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

– За словами водія вантажівки, сьогодні близько 5 ранку  він прямував до Черкас, зупинився на АЗС, включив опалення, а через деякий час побачив загорання під кабіною. В цистерні знаходилось 10 000 літрів пального, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що завдяки своєчасній роботі працівників ДСНС вдалося загасити пожежу та уникнути займання в резервуарах автозаправної станції.

Зараз дивляться

На місці працюють екстрені служби, поліцейські з’ясовують причину займання.

Читайте
Готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців: у Харкові СБУ затримала агента ФСБ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка