На одній із заправок Бориспільщини загорівся бензовоз, поліція з’ясовує обставини події.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

– За словами водія вантажівки, сьогодні близько 5 ранку він прямував до Черкас, зупинився на АЗС, включив опалення, а через деякий час побачив загорання під кабіною. В цистерні знаходилось 10 000 літрів пального, – йдеться в повідомленні.