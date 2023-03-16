Перевозив 10 тис. літрів палива. На Київщині на одній з АЗС загорівся бензовоз
На одній із заправок Бориспільщини загорівся бензовоз, поліція з’ясовує обставини події.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
– За словами водія вантажівки, сьогодні близько 5 ранку він прямував до Черкас, зупинився на АЗС, включив опалення, а через деякий час побачив загорання під кабіною. В цистерні знаходилось 10 000 літрів пального, – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що завдяки своєчасній роботі працівників ДСНС вдалося загасити пожежу та уникнути займання в резервуарах автозаправної станції.
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На місці працюють екстрені служби, поліцейські з’ясовують причину займання.