Березень, 16 в 18:33

Наприкінці 2021 року Верховна Рада України прийняла законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Факти ICTV дізнавалися, що передбачає законопроєкт № 5600, коли він набув чинності та які основні зміни вніс.

Що передбачає законопроєкт №5600

До першого читання законопроєкту №5600 було подано близько 11,5 тис. пропозицій та правок. Це рекорд за кількістю правок за всю історію законотворення.

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В результаті законопроєкт обговорювався та правився пів року (Верховна Рада отримала його 2 червня 2021 року, а президент підписав проєкт 20 грудня 2021 року).

Метою законопроєкту є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.

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Насправді законопроєкт № 5600 запроваджує багато суттєвих змін стосовно порядку оподаткування в Україні. Це і введення нового мінімального податкового зобов’язання, і оновлений порядок розрахунку рентної плати, і зміни, пов’язані зі сплатою податку на прибуток, ПДВ та акцизного податку.

Основні зміни, які вніс законопроєкт №5600

У Податковому кодексі зʼявився новий термін мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) — мінімально можлива сума податків, яку мають сплачувати користувачі землею.

Законодавець навіть затвердив формулу, відповідно до якої, МПЗ не може бути меншим, ніж 4% нормативно-грошової оцінки відповідної земельної ділянки.

Розмір МПЗ визначається за формулою та не може бути меншим, ніж 5% нормативно-грошової оцінки відповідної земельної ділянки.

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, передбачені винятки, тобто категорії громадян, які можуть не сплачувати мінімальне податкове зобов’язання.

МПЗ не визначається для земельних ділянок, що використовуються дачними та садівничими кооперативами (товариствами), а також набуті у власність/користування членами цих кооперативів.

– Обовʼязок сплати мінімального податкового зобовʼязання не стосується власників земельних ділянок площа яких не перевищує пів гектара та власників, які самостійно не обробляють землю (за умови, що вони належним чином оформили право оренди чи користування цією ділянкою). Також ця новела не стосується земельних ділянок, які станом на 1 січня 2022 року знаходяться в межах населених пунктів. Законодавець також передбачив право на звільнення від сплати МПЗ фізичних осіб, яким не було вчасно вручено відповідне податкове-повідомлення-рішення про сплату платежу, – зазначає юрист.

За словами Кравця, мінімальне податкове зобов’язання буде розраховуватися наступним чином:

– Береться номінальна грошова оцінка земельної ділянки, множиться на коефіцієнт 0,05 та ділиться на кількість місяців, якими особа володіє цією землею. Якщо особа не має номінальної оцінки земельної ділянки, буде застосовуватися середня нормативно грошова оцінка за 1 га. землі у певному регіоні, множиться на площу земельної ділянки, далі множиться на коефіцієнт 0,05 та на кількість місяців, яка ділиться на 12, – каже Кравець.

Також законопроєкт передбачає оподатковування продажу власної сільськогосподарської продукції (продукція, що вирощується, відгодовується, виловлюється, збирається, виготовляється, виробляється, переробляється безпосередньо виробником цієї продукції — власником, орендарем або користувачем земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь) податком на доходи фізичних осіб (18%) у разі, якщо отриманий від продажу продуктів дохід перевищить 12 мінімальних зарплат.

Також за продаж другого об’єкта нерухомості протягом звітного податкового року громадянам доведеться сплатити податок за ставкою податку на доходи фізичних осіб 5%.

При цьому дохід, отриманий від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості, передбачає сплату 18% податку.

Також підвищився акцизний податок на алкогольні напої на 5% та ставка екологічного податку.

Загалом законопроєктом №5600 було запроваджено безліч змін, які стосуються і оновленого порядку розрахунку рентної плати, і зміни, пов’язані зі сплатою податку на прибуток, ПДВ та акцизного податку.

Коли законопроєкт №5600 набув чинності?

Закон №5600, який запровадив безліч податкових змін, набув чинності 1 січня 2022 року.