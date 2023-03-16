Березень, 16 в 16:28

Члени Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка заявили про складання своїх повноважень.

– Ми ставимося з повним розумінням ідеї запровадити особливу відзнаку для художніх творів, створених після 24 лютого 2022 року, щоб відзначити їхній внесок у перемогу. Вважаємо, що ця пропозиція є важливою, тож потребує ретельного продумування та планування, зокрема щодо критеріїв, процедур висування та відбору. Йдеться насамперед про визначення прозорого та справедливого алгоритму майбутньої відзнаки, – йдеться у заяві.

Члени Комітету нагадали, що термін їхніх повноважень закінчився із врученням Премії 2022 року, але з огляду на воєнний стан, вони погодилися продовжити роботу під час і протягом двох місяців після його припинення або скасування.

Зараз дивляться

– За нинішніх обставин, коли нас поставили перед наміром змінити правила Положення Національної премії імені Тараса Шевченка ad hoc, додати нові номінації та прискорити процедуру відбору, члени Комітету не бачать можливості продовжувати роботу – і складають свої повноваження, – додали вони.

Скандал навколо Шевченківської премії 2023 року

У 2023 році Національну премію імені Тараса Шевченка вперше за багато років не вручили 9 березня.

Голова Комітету Шевченківської премії Юрій Макаров запропонував доповнити її додатковою номінацією – За внесок у перемогу. Туди увійдуть твори, написані у 2022 році “на війні або про війну”.

Офіс президента підтримав цю ініціативу і затримав оприлюднення результатів конкурсу. Частину переможців Шевченківської премії 2023 оголосили 11 березня.

Повний список лауреатів Шевченківської премії 2023 разом із переможцями нової номінації оголосять 22 травня, у день поховання Тараса Шевченка. До цього часу належить розробити зміни до положення премії, оголосити прийом заявок на участь у конкурсі, а також обрати переможців.

Після скандалу із Шевченківською премією голова Комітету Юрій Макаров подав у відставку.