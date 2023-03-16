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Факти / Україна

Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає за “бавовною” у Ростові – ОП

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Вибухи та пожежі в будівлях ФСБ свідчать про перехід РФ до великого внутрішнього конфлікту, до якого Україна не має жодного стосунку, проте “із задоволенням спостерігає”.

Так радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував у Twitte сьгоднішні вибухи та пожежу в будівля прикордонної служби ФСБ у Ростові-на-Дону.

– Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в РФ, зокрема в Ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу Росії до великого внутрішнього конфлікту. Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає…, – написав він.

Сьогодні російські Тelegram-канали повідомили про пожежу в будівлі прикордонного управління ФСБ по Ростовській області, де могли зберігатися боєприпаси. Перед тим там прогримів вибух.

Попередньо, одна людина загинула, двоє постраждалих.

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