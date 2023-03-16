Березень, 16 в 8:47

Найсмертоносніший пілот американської авіації, підполковник США у відставці та льотчик F-16 Ден Гемптон вважає, що Україні для захисту неба варто найняти іноземних пілотів, які мають досвід керування винищувачами F-16.

Про це він сказав в інтерв’ю Голосу Америки.

Він зазначив, щонайняти льотчиків – значно швидше, аніж відправляти українських пілотів на навчання.

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– Це буде добре, коли війна закінчиться, але ви повинні спочатку виграти її, і це – один із шляхів це зробити. Знову таки, це мають вирішити уряди та політики. Є достатньо багато американських пілотів, які б погодились, – додав Гемптон.

Він також висловив готовність стати на захист українського неба.

– Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати!, – наголосив він.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не очікує постачання винищувачів F-16 найближчим часом. Серед причин він назвав складності постачання з логістичної та технічної точки зору.