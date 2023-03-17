Бельгія планує передати 240 вантажівок Volvo для ЗСУ – ЗМІ

Березень, 17 в 6:43

Бельгія планує відправити в Україну 240 військових вантажівок марки Volvo, перші з яких передадуть вже наступного тижня. Про це повідомляє видання De Standaard

Бельгія планує від них відмовитися в 2023 році. Відомо, що загалом у бельгійської армії таких вантажівок близько 400 одиниць, частина з них оснащена кранами й евакуаторами.

За інформацією видання, перед ухваленням рішення про передачу цих вантажівок була проведена консультація з ЗСУ щодо доцільності такої допомоги.

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Джерело: De Standaard

Фото: Belga