Карта бойових дій на 17.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 17 в 7:13

Сили оборони відбивають атаки російських військових, які, попри втрати, не полишають намірів окупувати українські території.

Лише протягом минулої доби загарбники здійснили понад 70 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 17.03.2023

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.