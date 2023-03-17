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Факти / Україна

Карта бойових дій на 17.03.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбивають атаки російських військових, які, попри втрати, не полишають намірів окупувати українські території.

Лише протягом минулої доби загарбники здійснили понад 70 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 17.03.2023

Карта бойових дій 16 березня 2023

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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