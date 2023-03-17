Окупанти під час відступу мінують ноутбуки, смартфони та дитячі іграшки

Березень, 17 в 8:47

Під час відступу з позицій окупанти намагаються максимально мінувати територію, небезпеку несуть будь-які предмети.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

На відбитих позиціях у росіян українські бійці постійно знаходять заміновані предмети, зокрема смартфони та ноутбуки.

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Центр національного спротиву закликає жителів тимчасово окупованих територій бути пильними та не підбирати залишені посеред вулиці предмети. Окупанти мінують будь-що: від ноутбуків до дитячих іграшок.

Фото: Центр національного спротиву

Джерело: Центр національного спротиву