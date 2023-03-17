Україна має отримати достатньо зброї, щоб витіснити військових РФ зі своєї території – Дуда

Березень, 17 в 15:09

Партнери мають надати Україні достатньо військової підтримки, щоб вона змогла витіснити Росію з усієї своєї території.

Про це в інтерв’ю чеському телеканалу заявив президент Польщі Анджей Дуда.

– Військова підтримка України має сягати того, щоб Україна витіснила ворога зі своєї території. Що це означає? Це означає, що російські війська залишають всю міжнародно визнану територію України. Україна повинна мати повний контроль над своєю територією, – сказав Дуда.

Президент Польщі наголосив, що його країна й надалі безперечно підтримуватиме Україну.

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За словами Дуди, Польща “історично не сумнівається в тому, що таке російський імперіалізм, російська окупація, російська репресивна політика щодо народу”, адже поляки самі це переживали століттями і дуже добре “розуміють, що таке руський мир”.

– Ми його не хочемо, про що свідчить позиція нашого народу і урядів щодо Росії. І саме тому ми зараз стоїмо на боці України і захищаємо її, – підкреслив президент.

Дуда зазначив, що, окрім передання Україні винищувачів МіГ-29, Польща надала 300 танків, а нещодавно вирішила відправити ще танкову техніку.

– Це танки ПТ-91, тобто найкращі модернізовані танки пострадянського періоду, які можуть використовувати танкісти української армії. І раніше, і зараз ми передаємо танки Т-72, ​​але при цьому передаємо й танки, які купили в Німеччини, – уточнив Дуда.