ЄС планує запровадити режим санкцій щодо родичів російських олігархів – Politico
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Європейська комісія готує новий законодавчий текст, який дасть змогу застосовувати санкції до членів сімей відомих бізнесменів із РФ.
Про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів.
– Виконавчий орган ЄС поінформував країни ЄС у середу про те, що він працює над критеріями переліку членів родини, повідомили дипломати, – зазначає видання.
Комісія не деталізувала про які критерії йдеться і не вказала часових рамок, коли це станеться.
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