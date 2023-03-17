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Факти / Світ

ЄС планує запровадити режим санкцій щодо родичів російських олігархів – Politico

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
ЄС планує запровадити режим санкцій щодо родичів російських олігархів – Politico
Фото: Depositphotos

Європейська комісія готує новий законодавчий текст, який дасть змогу застосовувати санкції до членів сімей відомих бізнесменів із РФ.

Про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів.

– Виконавчий орган ЄС поінформував країни ЄС у середу про те, що він працює над критеріями переліку членів родини, повідомили дипломати, – зазначає видання.

Комісія не деталізувала про які критерії йдеться і не вказала часових рамок, коли це станеться.

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Джерело: Politico
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