Березень, 17 в 13:58

У четвер, 17 березня, уряд Словаччини одноголосно схвалив передання Україні зенітно-ракетних комплексів Куб.

Цей радянський самохідний ЗРК призначений для захисту Сухопутних військ, переважно танкових дивізій, від засобів повітряного нападу, що летять на середніх і малих висотах.

Розробка комплексу почалася ще в 1958 році, проте на озброєння армії СРСР новий ЗРК був прийнятий у 1967-му – на шість років пізніше від запланованого терміну.

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ЗРК Куб складається з двох самохідних установок на легкому гусеничному ходу, одна з яких несе на собі всі радіотехнічні засоби, а друга – три зенітних керованих ракет 3М9, і є пусковою установкою. Довжина ракети 3М9 становить близько 5,8 м за діаметру в 330 мм. Вона оснащена напівактивною радіолокаційною голівкою самонаведення 1СБ4. Також до складу самохідної установки входять дві радіолокаційні станції – РЛС виявлення повітряних цілей і цілевказівки 1C11, та РЛС супроводу цілі та підсвітки 1С31.

Тактико-технічні характеристики ЗРК Куб:

Бойова маса: 32,4 т;

Обслуга: 4 особи;

Озброєння: 3 ракети;

Горизонтальна дальність: 22 км;

Вертикальна дальність: 12 км;

Швидкість ракети: 600 м/c;

Маса ракети: 630 кг;

Габаритні розміри: Довжина: 9,3 м; Ширина: 3,25 м; Висота: 3,25 м;

Максимальна швидкість: 65 км/год;

Запас ходу: 500 км;

Максимальна потужність: 522 к.с.;

Зазначимо, що сьогодні уряд Словаччини схвалив відправлення Україні винищувачів МіГ-29. Повітряні сили ЗСУ отримають від цієї країни 13 літаків.