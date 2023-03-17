ЗРК Куб: що відомо про комплекс, який Словаччина передасть Україні
У четвер, 17 березня, уряд Словаччини одноголосно схвалив передання Україні зенітно-ракетних комплексів Куб.
Цей радянський самохідний ЗРК призначений для захисту Сухопутних військ, переважно танкових дивізій, від засобів повітряного нападу, що летять на середніх і малих висотах.
Розробка комплексу почалася ще в 1958 році, проте на озброєння армії СРСР новий ЗРК був прийнятий у 1967-му – на шість років пізніше від запланованого терміну.
ЗРК Куб складається з двох самохідних установок на легкому гусеничному ходу, одна з яких несе на собі всі радіотехнічні засоби, а друга – три зенітних керованих ракет 3М9, і є пусковою установкою.
Довжина ракети 3М9 становить близько 5,8 м за діаметру в 330 мм. Вона оснащена напівактивною радіолокаційною голівкою самонаведення 1СБ4.
Також до складу самохідної установки входять дві радіолокаційні станції – РЛС виявлення повітряних цілей і цілевказівки 1C11, та РЛС супроводу цілі та підсвітки 1С31.
Тактико-технічні характеристики ЗРК Куб:
- Бойова маса: 32,4 т;
- Обслуга: 4 особи;
- Озброєння: 3 ракети;
- Горизонтальна дальність: 22 км;
- Вертикальна дальність: 12 км;
- Швидкість ракети: 600 м/c;
- Маса ракети: 630 кг;
- Габаритні розміри:
- Довжина: 9,3 м;
- Ширина: 3,25 м;
- Висота: 3,25 м;
- Максимальна швидкість: 65 км/год;
- Запас ходу: 500 км;
- Максимальна потужність: 522 к.с.;
Зазначимо, що сьогодні уряд Словаччини схвалив відправлення Україні винищувачів МіГ-29. Повітряні сили ЗСУ отримають від цієї країни 13 літаків.