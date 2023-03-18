Березень, 18 в 6:05

За минулу добу російський противник завдав одного ракетного удару та здійснив 57 обстрілів із РСЗВ. Один з них – по населеному пункту Велетенське Херсонської області.

Карта бойових дій в Україні на 18.03.2023

Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

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Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Проте наші захисники за добу відбили понад 100 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація продовжує зберігати військову присутність на території Республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань.

Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 14 населених пунктів. Серед них – Старикове, Волфине та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне, Тернова та Тихе на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник протягом попередньої доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, зокрема, Веселого, Гряниківки, Вільшаної, Крохмального, Берестового, Діброви та Андріївки Харківської області; Новоєгорівки, Невського, Білогорівки, Новоселівського та Червонопопівки на Луганщині, а також Новоселівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. В той же час наші захисники відбили атаки окупантів в районах Кліщіївки та Іванівського.

Поблизу лінії зіткнення ворог здійснював обстріли таких населених пунктів, як Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка, Олександро-Шультине, Предтечине та Часів Яр Донецької області.

Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 11 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 388-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.