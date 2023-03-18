Березень, 18 в 17:51

Сполучені Штати підтвердили факт використання китайських боєприпасів на полях боїв в Україні і підозрюють, що вони були випущені російськими силами.

Про це японському агентству Kyodo повідомили в п’ятницю джерела в уряді США.

Наразі залишається незрозумілим, чи були ці боєприпаси поставлені Китаєм, сказали джерела видання в адміністрації США, додавши, що Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтверджено, що Пекін здійснив поставки.

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На тлі безлічі розбіжностей між США і Китаєм офіційні особи нещодавно заявили, що Вашингтон має у своєму розпорядженні розвіддані, які вказують на те, що Пекін розглядає можливість відправки зброї і боєприпасів до Росії.

– Це те, за чим ми пильно стежимо і продовжуємо уважно спостерігати, – сказав Kyodo News співробітник Держдепартаменту США.

За словами джерел, Сполучені Штати повідомили деяких своїх партнерів про це підтвердження.

Підтвердження надійшло в той момент, коли голова КНР Сі Цзіньпін планує вирушити до Москви з триденним державним візитом у понеділок. У своїй першій поїздці до Росії з моменту початку вторгнення в Україну в лютому минулого року Сі, як очікується, підтвердить свої тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Під час переговорів із Сі президент США Джо Байден попередив його про серйозні наслідки, якщо Китай надасть військову підтримку Росії в її війні в Україні.

Уряд США визначив, що боєприпаси, знайдені в Україні, були зроблені в Китаї після аналізу їхнього складу та інших факторів, повідомили джерела.

Однак вони не повідомили, які саме боєприпаси були знайдені.

Оскільки війна в Україні триває вже другий рік, підтвердження може ще більше загострити напруженість у відносинах між США і Китаєм. Президент Джо Байден заявив раніше цього тижня, що він очікує швидкої розмови з Сі, не уточнивши при цьому нічого.

Китай дедалі частіше намагається представити себе як нейтрального мирного гравця і неодноразово заперечував намір постачати Росії зброю для війни в Україні. Але він уникав засудження російського вторгнення.

У міру посилення бойових дій на сході України західні чиновники заявили, що російські війська і приватна військова компанія Вагнера, та інші наймані сили, які воюють на боці Кремля, відчувають брак снарядів.

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин минулого місяця звинуватив російських військових і Міністерство оборони в тому, що вони не забезпечують достатньою кількістю боєприпасів своїх бійців.

У той час як українські військові також стикаються з нестачею боєприпасів, найманці намагаються переспрямувати зброю зі своїх операцій в інших країнах для використання у триваючій війні, повідомили Kyodo джерела в США.

Цього тижня американський новинний сайт Politico повідомив, що китайські компанії відправили російським структурам 1 тис. автоматів, деталі для безпілотників та інше обладнання, яке потенційно використовують у військових цілях. За даними митниці, поставки було здійснено з червня по грудень минулого року, повідомляє Politico.

Видання зазначає, що дані не показують, чи були ці товари відправлені в Росію спеціально для того, щоб допомогти її військовим діям в Україні.

Водночас у лютому 2023 року видання The Wall Street Journal повідомляло, що КНР постачає технології, необхідні військовим із російських ЗС для продовження війни проти України. При цьому китайські поставки реалізуються в обхід міжнародних санкцій і експортного контролю.