Верещук закликала Росію надати списки викрадених дітей

Березень, 18 в 21:43

Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала РФ надати списки депортованих українських дітей.

У своєму Telegram вона опублікувала публічне звернення до Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової та Уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

Верещук закликала невідкладно надати Україні списки всіх дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які:

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станом на 24.02.2022 були громадянами України, до 18 років включно;

зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України;

були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію.

Заява Верещук з’явилася після того, як Львова-Бєлова у своєму Telegram заявила, що в окупованому Криму та Краснодарському краї РФ залишаються 89 дітей з України, і при цьому “жодного запиту від уповноважених органів України щодо цієї групи дітей не надходило”.

Львова-Бєлова заявляє, що українських дітей у Росії не утримують силою, а батьки чи опікуни можуть забрати їх, “якщо можуть і хочуть”.