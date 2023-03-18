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Факти / Україна

Верещук закликала Росію надати списки викрадених дітей

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Верещук закликала Росію надати списки викрадених дітей

Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала РФ надати списки депортованих українських дітей.

У своєму Telegram вона опублікувала публічне звернення до Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової та Уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

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Верещук закликала невідкладно надати Україні списки всіх дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які:

Зараз дивляться
  • станом на 24.02.2022 були громадянами України, до 18 років включно;
  • зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України;
  • були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію.

Заява Верещук з’явилася після того, як Львова-Бєлова у своєму Telegram заявила, що в окупованому Криму та Краснодарському краї РФ залишаються 89 дітей з України, і при цьому “жодного запиту від уповноважених органів України щодо цієї групи дітей не надходило”.

Львова-Бєлова заявляє, що українських дітей у Росії не утримують силою, а батьки чи опікуни можуть забрати їх, “якщо можуть і хочуть”.

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