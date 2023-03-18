Березень, 18 в 20:10

На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада розгляне заяви про відставку трьох міністрів.

Про це у Facebook повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що до парламенту надійшли заяви з проханням прийняти відставку від міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна і віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Зараз дивляться

Він оприлюднив фотокопії відповідних заяв, датованих 18 березня.

Відставка Шкарлета, Рябікіна та Федорова: Рада розгляне їх заяви на найближчому засіданні / 3 фотографии

– Усі заяви будуть розглянуті, згідно із законом, на найближчому пленарному засіданні, – зазначив Стефанчук.

Спікер додав, що після ухвалення їх відставки на ці посади нових міністрів “буде призначено невідкладно з моменту отримання відповідного подання”.

Водночас кандидатура Федорова планується до розгляду на посаду віцепрем’єр-міністра з розширеними повноваженнями.

Нагадаємо, що сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив кадрові зміни на наступний тиждень.