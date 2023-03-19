Вже мали ознайомчий політ: Ігнат про умови базування F-16 в Україні

Березень, 18 в 23:20

У 2011 році під час навчань Безпечне небо винищувачі F-16 вже були в Україні. При цьому льотчики з США не мали ніяких нарікань на умови базування літаків.

Про це повідомив спікер Повітряних Сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Він зазначив, що перед Євро-2012 на аеродромі у Миргороді перебували F-16, у тому числі і двомісні навчально-бойові літаки, так звані “спаркі”.

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– Наші льотчики могли політати на них з американцями. Це називається ознайомчий політ. Американські пілоти у повітрі передавали управління нашим льотчикам. Таку ж процедуру робили і для гостей на наших “спарках”, – розповів військовий в інтерв’ю.

Раніше у Повітряних силах розповіли, чи змінить ситуацію на полі бою передання Україні МіГ-29.