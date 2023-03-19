Пацан прострелив голову сам собі: окупант про самогубство солдатів РФ

Березень, 19 в 20:22

Військовослужбовець Росії розповідає про низький морально-психологічний стан солдатів Росії.

– Так, своїм життям живемо, п*здец, блід. Ось хто стріляється, ось голову пацан прострелив, нах*й, сам собі. Так, прийшов із наряду, нах*й, автомат узяв, нах*й, голову розх*ярив і все, – розповідає окупант.

Командир підрозділу списав самогубство солдата на загибель у бою, щоб родині заплатили 5 млн:

– Бачиш, навіть про сім’ю не подумав… ну, тому що все за*бало, – відповідає дружина солдата РФ.

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