Покарати колаборантів, депортувати росіян. Ташева про перші кроки після звільнення Криму

Березень, 19 в 11:59

Перше що треба зробити після звільнення українського Криму покарати всіх колаборантів, які перейшли на бік окупаційної влади та видворити всіх росіян, які переїхали жити на півострів після окупації.

Про це ведучій Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

– Ми наполягаємо на видворенні всіх російських громадян, які незаконно перебувають на території півострова після 2014 року. У кого не було запиту до української влади, щодо дозволу на проживання на окупованій території, такі категорії громадян обов’язково мають виїхати, – сказала вона.

Ташева зазначила, що українці, які залишилися в окупованому Криму нестимуть відповідальність тільки в тому випадку, якщо вони на пряму співпрацювали з окупаційними адміністраціями.

Зараз дивляться

– Для нас дуже важливо притягнути до відповідальності саме тих громадян і наших в тому числі які в першу чергу здійснювали активне сприяння утвердження окупаційного режиму. Або організовували мобілізаційні кампанії, або організовували так звані референдуми й будь-які вибори на території півострова, здійснювали пропаганду в українських школах і так далі, – розповіла представниця президента.

Вона зауважила, що Україна не буде влаштовувати полювання на відьом і людям, які не допомагали окупантам нічого не загрожуватиме.

– Лише за факт того, що особа проживала на окупованій території вона не буде однозначано нести за це відповідальності. І власне це російські пропагандистські наративи, про те що Україна повернеться в Крим і буде всіх карати, ні, ми не будемо влаштовувати полювання на відьом, – зазначила Ташева.

Що стосується майна, яке придбали громадяни Росії за час окупації, за словами Ташевої це питання ще розглядається різними експертами. Жодних рішень з цього приводу ще не прийняли.

– Чи буде можливість у російських громадян володіти цим майном, скоріш за все ні, але на компенсаційний момент нам треба ще продумати, – зазначила вона.

Раніше ми розповідали, що росіяни в тимчасово окупованому Криму поблизу міста Перекопська продовжують будувати фортифікаційні споруди.