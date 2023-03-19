Березень, 19 в 17:04

Сьогодні, 19 березня, російські окупанти обстріляли Запорізьку область, снаряд влучив у житловий будинок у Василівському районі.

Російський Град забрав життя трьох людей у Кам’янському.

Ще двоє жителів отримали поранення, наразі їм надається медична допомога. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

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– Небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає. Ворог не має успіху на полі бою зі Збройними силами України, тому цілеспрямовано вбиває цивільних українців. Подумайте про свою безпеку та залишайте небезпечні території, – додали в ОВА.

Також сьогодні окупанти з артилерії вдарили по Білозерці на Херсонщині.

З-під завалу власної оселі вдалося дістати жінку, її шпиталізувала бригада швидкої допомоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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