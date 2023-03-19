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Факти / Україна

Росіяни з Градів обстріляли житловий будинок у Кам’янському, три людини загинуло – ОВА

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ракетная установка Град
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 19 березня, російські окупанти обстріляли Запорізьку область, снаряд влучив у житловий будинок у Василівському районі.

Російський Град забрав життя трьох людей у Кам’янському.

Ще двоє жителів отримали поранення, наразі їм надається медична допомога. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

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– Небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає. Ворог не має успіху на полі бою зі Збройними силами України, тому цілеспрямовано вбиває цивільних українців. Подумайте про свою безпеку та залишайте небезпечні території, – додали в ОВА.

Також сьогодні окупанти з артилерії вдарили по Білозерці на Херсонщині.

З-під завалу власної оселі вдалося дістати жінку, її шпиталізувала бригада швидкої допомоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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